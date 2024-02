Geolier, Sanremo e la tuta del Napoli: "Volevano censurarla..."

Geolier a Sanremo: il retroscena inaspettato sul Napoli

Il cantante partenopeo ha svelato nel corso dell'ospitata a Le Iene che "una signora dello staff di Sanremo mi ha detto: "Ma come sei venuto?". L'artista ha fatto riferimento a quando si è presentato con una tuta del Napoli che ha rischiato di essere censurata. Gli addetti hanno infatti coperto il logo della squadra con dello scotch, ma la reazione di Geolier in tal senso non si è fatta attendere: “L’ho guardata, l’ho strappato, fan***o”. Poi è tornato a parlare dei fischi ricevuti dopo la vittoria della serata delle cover: "Lì potevano esserci Mahmood, Fred De Palma o io, fischiavano lo stesso: non era contro di me. Angelina doveva vincere, è spettacolare quello che ha fatto. Io ho votato lei, poi gli altri 4 (voti, ndr) li ho dati a me per sicurezza. Perché ho vinto? Perché è la dimostrazione che quando Napoli si impegna, non ce n’è per nessuno: diventa una catena! Nessuno ce l’ha, nessuna città”. Nei giorni scorsi il cantante è intervenuto anche sui social per smorzare le polemiche divampate sui social (e non solo) dopo il suo secondo posto a Sanremo 2024, dietro Angelina Mango.