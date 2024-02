Angelina Mango, Sanremo e l'incredibile retroscena sul premio: "Grazie Walter"

Angelina Mango e la custodia del premio Sanremo smarrita

Nei giorni scorsi la cantante aveva lanciato un appello sui social dopo aver perso la scatola rossa contenente il prezioso manufatto, simbolo della città ligure. "Aiutatemi a trovarla". La custodia pare sia stata dimenticata sul palco del teatro Ariston proprio dalla Mango, il cui video appello per ritrovarla è diventato presto virale sui social. A confermarlo è il patron del teatro Walter Vacchino che è intervenuto in collegamento nel programma di Cattelan, dove ha spiegato che la custodia rossa era rimasta in teatro dopo la puntata di Domenica In, ed è stata ritrovata successivamente da chi si occupa della gestione della struttura. "Ho avvisato lo staff di Angelina e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo", ha poi aggiunto Vacchino. A distanza di qualche ora, la Mango ha commentato sui social: "Com’era il detto? Certe scatole fanno giri immensi e poi ritornano? Grazie signor Walter!".