Il Volo, lite in diretta Barone-Ginoble dopo Sanremo: "Mi sono rotto le..."

Il Volo, la lite tra Piero Barone e Gianluca Ginoble

A scatenare Piero e Gianluca è stata una domanda riguardante la performace della band, nella serata cover, al Festival di Sanremo. Ginobile, parlando dell'identità del trio, ha detto: "La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose". Parole che hanno suscitato l'immediata e piccata reazione di Barone che ha replicato caustico: "Mi sono un po' rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre... tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti". Nel tentativo di gettare acqua sul fuoco e far calmare il collega, Gianluca ha replicato: "Non ti arrabbiare".