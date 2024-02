Alba Parietti e Valeria Marini, volano stracci: "La più sensuale? Che domande..."

Alba Parietti e Valeria Marini sono state tra le protagoniste dell'ultima puntata di Tale e Quale dedicata al Festival di Sanremo , andata in onda sabato 17 febbraio in prima serata su Rai, dove hanno vestito i panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno , esibendosi sulle note di "Siamo Donne".

Le parole di Alba Parietti a Tale e Quale Sanremo

Sebbene l'esibizione sia stata impeccabile, lasciando tutti senza parole, pare che nel backstage siano scoppiate scintille tra le due showgirl, perché si contendevano l'abito della Salerno, definito quello più sensuale. Alba Parietti ha raccontato nel dietro le quinte: "Secondo me ci hanno chiamate per un motivo. Ho visto che mancano Cirilli e Paolantoni e avevano bisogno di una sostituzione adeguata e quindi eccoci. Io sarò Jo Squillo e lei invece Sabrina Salerno. Diciamo che c’è stata una diatriba per accaparrarsi il ruolo di Sabrina perché forse era quella che aveva l’abito più sensuale. Chi è la più sensuale tra me e lei? Ma sono domande da fare? Chi è la più intonata tra me e lei? Cirilli! No vabbè sono io. Scherzavo, vabbè nemmeno troppo"...