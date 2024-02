Paola Perego, la reazione del marito Lucio Presta al cancro: "Ho saputo che..."

Paola Perego e l'amore con Lucio Presta

Il racconto di Paola Perego nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo si fa sempre più intenso: "Inizialmente non avevo realizzato ciò che mi stava succedendo, infatti con i miei amici mi rapportavo ridendo e scherzando anche per esorcizzare. Dopo l’intervento io adesso sto elaborando il fatto che ho avuto il cancro". Al suo fianco c'è sempre stato il marito Lucio Presta: "Lui cerca di farti stare tranquilla io però lo conosco e quindi ho scoperto dopo che stava peggio di me perché tutti gli amici mi hanno raccontato come stava lui. Capisco che ti senti impotente rispetto a un cancro ed è complicato. Lui non mi ha lasciata sola un’attimo, ha dormito tutte le notti con me in clinica. Lui è questo, è fatto così".