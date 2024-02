Paola Perego torna in tv: la gaffe di Ventura ed il gesto di Mara Venier

Paola Perego è tornata alla conduzione di Citofonare Rai2 dopo l'operazione al rene, a cui si è sottoposta nelle scorse settimane in seguito alla scoperta di un tumore . Sorridente e gioiosa come sempre, la showgirl è stata accolta con grande calore dal pubblico e da Simona Ventura che però, senza volerlo, ha commesso una gaffe.

Paola Perego torna a Citofonare Rai2

Emozionata per il ritorno dell'amica e collega, la Ventura ha cinto con il braccio la vita della Perego, mettendo forse un po' troppa forza nel gesto, tanto che si è sentito dire da Paola: “Un po’ più su la manica”. Da qui le immediate scuse dell'ex di Stefano Bettarini. La band della trasmissione le ha fatto trovare un omaggio floreale, mentre Simona Ventura l’ha definita una vera roccia perché dopo l’operazione è subito tornata al lavoro per non deludere il suo amato pubblico. Paola Perego è stata operata di nefrectomia parziale per una neoplasia. La conduttrice televisiva lo ha rivelato tramite un post sul suo account Instagram, dove ha svelato di essersi sottoposta ad un'operazione, per poi invitare tutti alla prevenzione, che può salvare la vita...