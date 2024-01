Paola Perego chiama Simona Ventura a Citofonare Rai2: annuncio sul tumore

Paola Perego dopo l'operazione: la telefonata a Citofonare Rai2

"Eccomi. Come sto? Meglio, in fase di ripresa. Conto di esserci la prossima domenica, se tutto va bene", ha detto Paola Perego nel corso della telefonata in diretta a Citofonare Rai2. Dopo averle fatto sapere di aspettarla a braccia aaperte, Simona Ventura le ha chiesto: "Come ho cantato?". La moglie di Lucio Presta ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, senza perdere mai la sua ironia, ha chiosato: "Io devo dire che senza di me stoni di più Simona". Quindi l'ex di Stefano Bettarini ha replicato: "Allora torna così stono di meno. Continua a guardarci. Tranquillizzati, cerca di recuperare perché ti aspettiamo qui domenica prossima. Ok? Ci manchi, torna prestissimo".