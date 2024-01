Paola Perego shock, operata per tumore al rene: "Nefrectomia parziale"

Paola Perego è stata recentemente operata di nefrectomia parziale per una neoplasia . La conduttrice televisiva lo ha rivelato tramite un post sul suo account Instagram, dove ha svelato di essersi sottoposta ad un'operazione, per poi invitare tutti alla prevenzione, che può salvare la vita.

Paola Perego e la neoplasia: la rivelazione sui social

A corredo di uno scatto dove si vede una frazione di una camera d'ospedale attrezzata con flebo e altri strumenti medici, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha scritto: "Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia". Poi ha sottolineato "Importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita". Le parole della Perego hanno suscitato l'immediata reazione di molti. Tra i tanti che le hanno voluto augurare una buona e pronta guarigione anche l'influencer Giulia Salemi, la conduttrice di Domenica In Mara Venier, il conduttore de La Vita in diretta Alberto Matano nonché l'amica e collega a Citofonare Rai 2 Simona Ventura. A questi si sono aggiunti anche altri volti noti dello showbiz: da Paola Saluzzi a Antonella Clerici, ma anche Sandra Milo, Ezio Greggio, Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa...