Mare Fuori, cambia tutto! Quinta stagione: chi lascia la serie e chi arriva

Mare Fuori, chi prenderà il posto di Ivan Silvestrini?

Alla regia di Mare Fuori approderà quindi Ludovico Di Martino. A confermare la scelta del nuovo regista è stato Roberto Sessa, il fondatore di Picomedia, casa produttrice della serie. Il nuovo regista 32enne ha all'attivo la terza stagione di Skam Italia, una delle serie Netflix più amate e seguite degli ultimi anni. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano anche La Belva, film con Fabrizio Gifuni del 2020 e anche I Viaggiatori, film del 2022. Ivan Silvestrini ha annunciato il suo addio alla serie pubblicando sui social una lunga lettera dedicata agli appassionati della serie che con lui avevano instaurato anche uno scambio continuo: "Ho trattato ogni stagione come fosse l'ultima, ma stavolta è davvero l'ultima, lo è per me" ed ancora: "Non so cosa succederà nella prossima stagione. Quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità".