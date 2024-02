Parla Chiara Ferragni, da Fazio a Che Tempo Che Fa dopo la bufera Fedez

Chiara Ferragni da Fazio, la reazione del web

Come hano reagito i social alla notizia? L'account Instagram di Che Tempo che fa è stato letteralmente preso d'assalto da tantissimo commenti, alcuni a favore, altri contro. "È giusto che le sia data possibilità di parlare, di dire la sua. Le hanno detto tutte le cattiverie possibili. io la ritengo una donna in gamba, e per questo in molti la invidiano..." - ha scritto un utente che si è schierato apertamente dalla parte dell'imprenditrice digitale. "Che squallore, un buon motivo x non guardare la trasmissione" - il commento di un altro.