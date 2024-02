Kanye West alla Milano Fashion Week, senza maschera e con...Leao

Allo stadio a vedere l'Inter in maschera, mentre per la Fashion Week ha deciso di presentarsi a volto scoperto, che può considerarsi una rarità. Stiamo parlando di Kanye West, che accompagnato dalla moglie Bianca Censori, ha presenziato a uno degli eventi della settimana della moda, nello specifico alla sfilata di Marni. Dopo lo show, il celebre rapper è stato beccato in compagnia di un attaccante del MIlan: Rafa Leao. Il portoghese ha partecipato alla sfilata e per l'occasione ha sfoggiato una giacca di pelle multicolor.