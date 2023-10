Kanye West in tribuna per Genoa-Milan: foto con Leao

Kanye West è tornato a far parlare di sé ed entusiasmare i fan, dopo gli atti osceni fatti in barca insieme a Bianca Censori a Venezia. L'ex marito di Kim Kardashian è stato al Marassi per assistere al recente match tra Genoa-Milan. Il cantante pare sia arrivato in ritardo allo stadio, dopo venti minuti dal fischio d'inizio.