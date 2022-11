Kim Kardashian e Kanye West divorziano: le cifre astronomiche dell'accordo

Gli accordi di separazione

Tra le intese raggiunte dall'ex celebre coppia, anche quella dei 200mila euro mensili per il mantenimento per i bambini. Ye e l'influencer hanno scelto anche l'affidamento congiunto con parità di accesso per i figli, che hanno un'età compresa tra i tre e i nove anni. A questa si aggiunge anche la mediazione nella risoluzione delle controversie sui bambini, la metà delle spese per la sicurezza e per l'educazione della prole. Come da accordo prematrimoniale, invece la divisione dei beni dell'ex coppia (separazione delle proprietà e rinuncia all'assegno di mantenimento).

Le tappe della love story

Dopo l'incontro nel 2012, la coppia ha avuto la prima figlia l'anno successivo. West fece una spettacolare proposta di nozze all'influencer regalandole un anello di diamanti da quindici carati. Le nozze sono arrivate nel 2014 in una fortezza rinascimentale in Toscana. Nel 2021 la richiesta di divorzio da parte della Kardashian. Una separazione che non è stata sempre pacifica.