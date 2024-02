Pechino Express, chi sono i Caressa: Fabio e la figlia Eleonora

Fabio Caressa e la figlia Eleonora hanno preso parte alla nuova edizione di Pechino Express , il travel reality di successo condotto da Costantino della Gherardesca, che tornerà presto in onda su Sky . Scopriamo insieme qualcosa in più sul marito e la figlia della giornalista ed esperta di food Benedetta Parodi.

Fabio e Eleonora Caressa: vita privata e carriera

Nato a Roma il 18 aprile 1967, Fabio Caressa è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo italiano. Diplomato in Public Speaking alla UCLA (1988) ed in lingua spagnola all’Università di Salamanca (1990), ha comincia a fare le telecronache della Lazio e della Roma in trasferta per diverse emittenti radiofoniche. Nel 1990, nelle vesti di coautore e consulente giornalistico, si è occupato di curare il film ufficiale del campionato mondiale di calcio di Italia ’90. In breve tempo dopo il trasferimento a Milano è diventato unvolto fisso di Sky, dove ha condotto la trasmissione Mondo Goal e Sky Calcio Club. Nel 1999 e hanno avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Eleonora Caressa è nata a Milano sotto il segno della Bilancia, il 20 ottobre 2004. Stando alle ultime informazioni riguardanti il suo percorso formativo, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi dopo il liceo ha scelto di iscriversi alla facoltà di Scienze umanistiche per la comunicazione alla Statate di Milano. Della sua vita privata si sa poco. Legatissima alla famiglia della madre ha detto ai microfoni di Verissimo: “Possiamo sempre contare su di lei. È una figura di riferimento, ma allo stesso tempo per noi è un’amica perché sappiamo che possiamo chiederle un consiglio per qualsiasi cosa. C’è sempre per noi“. Insieme al padre ha partecipato a Pechino Express 2024...