Pechino Express 2024: quando inizia, chi sono i concorrenti e il percorso

Pechino Express: le puntate

Saranno in totale 10 gli appuntamenti con Pechino Epxpress 2024. Salvo cambi di programmazione, la messa in onda è prevista ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now a partire dal 7 marzo. In alternativa, sarà possibile seguire lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia, in chiaro su Tv8 in un momento successivo.