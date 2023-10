Pechino Express 2024: cast, quando inizia, itinerario e dove vederlo in tv

Mentre fervono i preparativi per l'inizio delle riprese della nuova edizione di Pechino Express, è stato svelato il cast ufficiale dell'undicesima edizione del travel reality in arrivo su Sky il 2024 e condotto da Constantino della Gherardesca che in questa stagione non sarà affiancato da Enzo Miccio, bensì da Gianluca Fru dei The Jackal, che in passato è stato già concorrente del programma.