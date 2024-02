Loredana Bertè punge Bjorn Borg sull'Eurovision: "Amico suo in giuria..."

Loredana Bertè è arrivata seconda alla kermesse musicale "Una voce per San Marino". La cantante, reduce dal successo di "Pazza" presentato alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , aveva un unico obiettivo: vincere il contest per poter andare all' Eurovision che si terrà in Svezia , quindi tornare nel Paese in cui ha vissuto a lungo per poter dare fastidio all'ex marito Bjorn Borg .

Loredana Bertè, la frecciata social a Bjorn Borg

Un desiderio che aveva già manifestato pubblicamente durante la settimana di Sanremo 2024, ribadito durante l'ospitata a Domenica In, quindi sottolineato ancora una volta in quest'ultima occasione. Purtroppo, anche questa volta non è riuscita a vincere, ottenendo però il secondo posto. Ma Loredana non si è abbattuta e su Instagram ha mandato un messaggio ai fan, che ha il sapore anche di un'amara frecciatina all'ex campione di tennis. "Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia", ha scritto l'artista. Poi ha concluso: "Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi"...