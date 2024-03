Chi sono Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, le amiche di Pechino Express

Chi è Barbara Petrillo: vita privata e carriera

Nata a Napoli il 29 agosto 1981, Barbara ha sviluppato la passione per la danza sin da piccola. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel programma "Pirati Show". Poi nel 2002 la Petrillo ha fatto il suo ingresso sulle reti nazionali, raggiungendo la finale del programma "Veline", poi è diventata una delle ballerine nel varietà "Paperissima", condotto da Marco Columbro e Natalia Estrada. Grazie al suo talento, è entrata a far parte di "Ciao Darwin", ideato da Paolo Bonolis, e nei celebri show della Gialappa's Band, come "letteronza" di "Mai dire domenica" prima, per poi continuare con "Mai dire lunedì" e "Mai dire martedì". Barbara si è distinta anche come attrice, debuttando nel 2007 nella serie televisiva "Carabinieri" su Canale 5. Il suo impegno artistico la porta a esplorare nuove opportunità, passando alla Rai per un ruolo nella sitcom "7 vite". Tra il 2009 e il 2010, si cimenta anche nel mondo dello sport, vestendo i panni di inviata di Simona Ventura per "Quelli che... il calcio" e conducendo il programma sportivo "Sport Show" su Telecapri, oltre a collaborare con Radio Club 91. Nel 2016, Barbara Petrillo consegue il titolo di giornalista pubblicista, iscrivendosi all'Ordine dei Giornalisti della Campania. Legata all'ex calciatore Fabiano Santacroce (classe 1986, di padre italiano e madre brasiliana), con il quale è convolata a nozze nel giugno del 2013, è diventata mamma di Margherita Beatriz e Ludovica...