Michelle Impossible, Diletta Leotta contro la Gialappa's "Basta**i"

Michelle Impossible and Friends è tornato in onda mercoledì 13 marzo con una nuova elettrizzante puntata in prima serata su Canale 5. Ospiti del nuovo appuntamento del one woman show condotto da Michelle Hunziker sono stati: Diletta Leotta, Renato Zero, Al Bano, Umberto Tozzi, Raf .

Renato Zero, Al Bano, Tozzi e Raf emozionano a Michelle Impossible

Tra i momenti più emozionanti della seconda puntata di Michelle Impossible and Friends anche quello con Renato Zero, che ha dato il via alla serata. Il cantante ha emozionato tutti (compresa la conduttrice che si è lasciata andare ad un momento di visibile commozione) con la sua performance, ma anche fatto ballare e cantare la platea, conquistando tutti. A fare divertire è stata Katia Follesa con i suoi interventi sarcastici ed ironici. La comica ha introdotto Al Bano in un modo molto particolare: portando in studio ben 20 altri "Al Bani", pseudo sosia vestiti tutti uguali con paglietta e scarpetta d’ordinanza, ma diversi tra loro. Il cantante pugliese si è esibito con un mix dei suoi successi insieme a Michelle Hunziker. Stessa cosa anche per Umberto Tozzi e Raf, che hanno duettato con la conduttrice...