Pechino Express, Megan Ria e Maddalena Svevi: chi sono le Ballerine

Nata a Genova nel 2005, Maddalena ha sviluppato la passione per la danza sin da piccolissima, frequentando la Naima Academy e il liceo Gobetti con indirizzo musicale e coreutico. Negli anni seguenti il suo sogno è diventato realtà, diventando allieva di ballo di Amici 22. Ha stretto importanti amicizie con l'ex allievo del talent di Maria De Filippi, Tommaso Stanziani e ha lavorato in alcuni stage con Raimondo Todaro. Il suo debutto ufficiale è avvenuto nel 2016, quando partecipò alla trasmissione Pequenos Gigantes in onda su Canale 5 e condotta dalla showgirl argentina Belen Rodriguez. Nel 2022 ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato. Ha avuto una storia d'amore con Mattia Zenzola.

Curiosità su Megan Ria e Maddalena Svevi

Megan è molto attiva sui social, dove vanta un numeroso seguito di followers. Come modella ha sfilato per brand come Laura Biagiotti, Benetton, Guess e molti altri. Ha colpito molti giudici durante il suo percorso ad Amici oltre che per la sua bravura anche per la sua presenza scenica. Anche Maddalena può contare su una numerosa fanbase sui social.