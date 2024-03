Pechino Express: Fabio Caressa flop a basket, Fiordelisi ladra di polli

Le Amiche dormono con i maiali

Per dormire alcune coppie si sono fermate in mezzo al nulla, mentre i Brillanti hanno trovato spazio in una pasticceria, nella quale hanno lavorato per ringraziare dell’ospitalità. Il giorno successivo le coppie hanno raggiunto il villaggio di fabbri di Phùc Sen: da segnalare è il passaggio dato alle Amiche, le quali si sono ritrovate in mezzo ai maiali. Al villaggio di Phùc Sen ogni coppia ha dovuto consegnare tre coltelli di diverso tipo a tre professionisti del villaggio – il macellaio, il contadino e il cuoco – per scoprire dove era situato il libro rosso. Ad arrivare per primi sono stati i Pasticcieri, che si sono così aggiudicati l'immunità, mentre al secondo posto ci sono stati i Caressa, che hanno vinto una posizione in più in classifica.