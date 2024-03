Pechino Express, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: chi sono i Brillanti

Chi è Pierluigi Iorio: vita privata e carriera

Nato a Napoli il 16 ottobre 1971, Pierluigi Iorio si è appassionato alla recitazione sin da giovanissimo. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha approfondito gli studi teatrali e di dizione. Ha recitato in numerosi altri spettacoli di Eduardo Scarpetta e, nel 2009, ha debuttato come regista per Compagni di merenda, partecipazione che gli è valsa una nomination come miglior attore per il premio Golden Graal. Nel 2010 è stato scelto come co-protagonista per C’era una volta… Scugnizzi e, dal 2019, ha iniziato a collaborare con il premio Oscar Lina Wertmuller per la commedia musicale A che servono gli uomini. Nel 2018 ha conosciuto Nancy Brilli in occasione dell’allestimento di uno spettacolo teatrale; da allora è nata una bella e sincera amicizia. Pieluigi è sposato con la fotografa Ornella Foglia, con cui ha avuto un figlio, Antonio. Innamoratissimo della sua famiglia, ha valori e regole d’altri tempi, ma è una persona aperta e pratica, curiosa e pronta alla condivisione.