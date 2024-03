Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal, chi sono le concorrenti di Pechino Express

Antonella Fiordelisi: vita privata e carriera

Nata il 14 marzo del 1998 a Salerno, Antonella ha anche una sorella che tuttavia non ha mai vissuto con lei e con la quale non ha un rapporto molto profondo. Le due ragazze hanno la mamma in comune, così come confessato dalla sportiva in tv. Sin dalla tenera età ha maturato la passione per la scherma, tanto che da giovanissima Antonella diventa una delle promesse della scherma in Italia. Ha militato nella squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2 e fa parte della nazionale italiana. A Dicembre 2019 si è laureata in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. Alla carriera sportiva ha affiancato anche quella di modella e personaggio televisivo (ha partecipato al Grande Fratello Vip). Anche grazie alle sue frequentazioni Antonella si è fatta conoscere al grande pubblico. Il suo nome è stato accostato Amedeo Barbato, Gonzalo Higuain, Francesco Chiofalo e Edoardo Donnamaria. Recentemente i rumors hanno riferito di una sua frequentazione con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham...