Antonella Fiordelisi conferma la storia con Vicario? Il gesto social

Antonella Fiordelisi è tornata a far notizia per una recente Instagram story condivisa sul suo account social che, a detta di tanti, rappresenterebbe il primo scatto con il nuovo compagno. Dopo la storia con Edoardo Donnamaria, al nome della spadista è stato affiancato con sempre maggiore insistenza quello del calciatore del Tottenham Guglielmo Vicario .

Antonella Fiordelisi e Vicario, flirt in corso?

Già da questa estate sono circolati i rumors riguardanti una presunto flirt tra il giocatore e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Rientrata dal lungo viaggio di Pechino Express, la spadista è volata a Londra, da dove pubblica numerosi scatti della sua quotidianità. Tra gli ultimi anche quello che a molti parrebbe la conferma della sua storia con Vicario: lei in macchina con le gambe allungate al fianco di quelle di un uomo, che potrebbe essere Guglielmo. La Fiordelisi ha recentemete svelato su Twitter che sta frequentando un ragazzo: "Ma la terrò ben nascosta questa relazione. Ho sofferto molto per quello che è accaduto (in riferimento alla fine della relazione con Edoardo Donnamaria, ndr), fino a poco prima della mia partenza per Pechino Express, ma sono passati sei mesi ed è giusto che io esca con un’altra persona. Sono molto rispettosa di questa persona che non voglio assolutamente nominare".