Isola dei Famosi 2024, Miss Italia e la Vezzali nel cast: chi sono gli altri

Fervono i preparativi per l'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi , che prenderà il via l'8 aprile. Tante le novità di quest'anno, a partire dal cambio di conduzione tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria . In studio al fianco della nuova presentatrice, ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese mentre Elenoire Casalegno sarà inviata in Honduras, prendendo il posto di Alvin.

Isola dei Famosi 2024: il cast

Nelle scorse ore sono stati svelati in anteprima da TvBlog i nomi dei 13 naufraghi pronti a sbarcare in Honduras (rilanciata anche da molti altri siti), sebbene ancora non ci sia stata conferma ufficiale da parte del programma. Secondo l'indiscrezione quindi faranno parte del cast: Valentina Vezzali, ex schermitrice italiana con all'attivo nove medaglie ai Giochi Olimpici di cui sei d'oro una d'argento e sei di bronzo, è anche la schermitrice più vincente nel fioretto di sempre e la donna più medagliata; Maitè Yanes, attrice che in Spagna ha lavorato nel cast di famosi musical quali Grease, Flash Dance e The Beatles e in Italia ha avuto l’opportunità di danzare per artisti di prestigio internazionale come Aluna George e Skin.

Selen, performer di film hard, ha vinto 17 premi come miglior attrice porno, si è ritirata dal mondo della pornografia nel 1999 e da quel momento ha partecipato a programm tv e reality, come La Fattoria; Francesca Bergesio, Miss italia 2023 e tifosa della Juventus, ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare un medico specializzato in cardiochirurgia.

Gli altri naufraghi

Matilde Brandi, showgirl ballerina, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana, ha partecipato ad alcini dei più importanti programmi di intrattenimento della tv italiana, tra cui anche il Grande Fratello Vip; Greta Zuccarello, ballerina e modella, di recente è diventata testimonial della linea sportiva di Victoria's Secret, diventando così molto famosa negli Usa; Marina Suma, attrice. Ed ancora: Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2022; Aras Senol, attore della popolare serie tv Terra Amara, ha collaborato anche con il regista Ridley Scott nel cortometraggio The Journey, ma anche la serie Askimiz Yeter e la commedia Hayatimin Nesesi; Joe Bastianich, imprenditore, ristoratore e personaggio tv, famoso in Italia anche per la co-conduzione di diverse edizioni di MasterChef, ha la passione per la musica: è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps.

Artur Dainese, modello e noto al grande pubblico televisivo perchè è stato uno dei tentatori di Temptation island vip, nell’edizione condotta da Simona Ventura; Edoardo Stoppa, il conduttore è stato volto di Scherzi a parte e di Striscia la notizia, che ha lasciato per passare a Ogni mattina su Tv8 dove si occupa di animali ed ambiente, temi da sempre a lui molto cari; Samuel Peron, ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, che ha collaborato anche con altri programmi tv di Rai1 Buongiorno benessere, Camper e Weekly.