Isola dei Famosi 2024, il cast: i nomi in lizza tra indiscrezioni e sorprese

Fervono i preparativi per l'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi . Tra poche settimane infatti chiuderà i battenti il Grande Fratello di Alfonso Signorini, lasciando così spazio ai naufraghi del popolare format targato Mediaset. Dopo alcuni primi rumors sulla partecipazione di Joe Bastianich , Marina Suma e Edoardo Franco (ex vincitore di MasterChef), sono stati svelati i nomi di altri cinque possibili membri del cast.

Isola dei Famosi, i nomi dei nuovi possibili naufraghi

A svelare le ultime indiscrezioni riguardanti i nuovi possibili naufraghi è stato il portale Tvblog, che ha fatto i nomi dei nuovi possibili naufraghi: Matilde Brandi (la showgirl doveva partecipare all'dizione 2022 del reality, ma ha rinunciato per motivi personali), Selen (attrice di film per adulti), Edoardo Stoppa (storico inviato di Striscia la Notizia), Artur Dainese (modello ucraino e già volto di Temptation Island Vip) e Francesco Benigno (attore). Questi personaggi si aggiungerebbero quindi alla rosa di nomi fatta nei giorni scorsi, tra i quali: Chiara Galiazzo, Samuel Peron (ballerino di Ballando con le Stelle), Alain Friedman. L'Isola dei Famosi 2024 sarà condotta da Vladimir Luxuria (che prende così il testimone da Ilary Blasi), mentre come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e forse anche Alvin, mentre Elenoire Casalegno potrebbe essere la nuova inviata in Honduras.