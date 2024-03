Edoardo Franco all'Isola dei Famosi: altro "Masterchef" dopo Bastianich

Isola dei Famosi, l'indiscrezione su Edorardo Franco

Nell'attesa di conoscere i nomi del cast al completo, si moltipicano in rete rumors ed indiscrezioni riguardanti i nuovi concorrenti del reality. Secondo Fanpage, tra i nuovi naufraghi ci potrebbe essere anche Edoardo Franco, l'eccentrico ex vincitore di MasterChef 12. Al momento però la sua presenza non è stata confermata. Il 27enne di Varese potrebbe, quindi, partire per l'Honduras con Joe Bastianich (che è stato giudice di MasterChef fino al 2019). La storia di Edoardo aveva commosso tutta Italia: era un rider con il sogno di farsi un nome nel mondo della cucina. Sogno che in parte ha realizzato, grazie anche alla pubblicazione del suo primo libro intitolato "Daje" ed edito da Baldini + Castoldi.