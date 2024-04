Carla Bruni a 'Belve': verità su alcol, Sarkozy e Trump. I complimenti di Alba Parietti: "St***za..."

Belve, Carla Bruni: l'adulterio e Sarkozy

Carla Bruni ha risposto così alla più cassica delle domande del programma (Che belva si sente?) : "Io mi sento un gatto. Amo tutto di questi animali e sono sempre circondata da loro". A proposito del suo passato ruolo istituzionale, Bruni ha affermato: “Era un ruolo interessante, un’occasione unica...Certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito”. Per poi ammettere che per lei la mancata rielezione di Sarkozy è stata un sollievo: “Pregavo proprio, va molto meglio adesso”. Fagnani ha poi chiesto se il suo essere figlia illegittima abbia avuto delle ripercussioni sulla sua vita. A tal proposito la cantante ha svelato: “L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore”. "Quindi lo sopporterebbe nel matrimonio?", ha ribattuto la conduttrice, sollecitando l'immediata replica della sua ospite: “Sì, lo sopporterei se fosse un adulterio così...fisico. Se si innamorasse no, lo sgozzerei. Gli taglierei la gola, poi andrei in carcere giusto qualche anno e, una volta uscita, comincerei a fare la vedova allegra”. "Ma è successo?", ha pungolato la giornalista “Non lo so, però è vivo”. E ancora su Sarkozy ha detto: "Mi sono sposata solo quando ero convinta che sarei stata monogama. Sarkozy mi ha tolto l’angoscia e la paura. Lo adoro, è la prima volta che ho incontrato qualcuno in grado di proteggermi. Lo incontrai a una cena organizzata da un amico. Lui mi piaceva molto, ma non mi piaceva la sua posizione. Mi interessa il potere umano, non quello politico".

Il presunto flirt di Carla Bruni con Donald Trump

Nel corso dell'intervista a Belve, Carla Bruni è tornata a parlare dei passati rumor che hanno accostato il suo nome a quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'ex top model ha categoricamente smentito il gossip raccontando: "Ho incontrato Donald Trump in un aereo. Fu molto gentile ed era con sua moglie che era incinta. Quando ci ha invitate a pranzo, c’era anche la moglie, ci ha fatto visitare tutta la Trump Tower e basta. Successivamente, mi chiamava una volta al mese e mi invitava a un evento sulla boxe e la caccia. Non ci sono mai andata. Un giorno una giornalista riceve una telefonata da quello che si presenta come l’addetto stampa di Donald Trump che rivela di voler parlare della vita sentimentale del suo capo. In realtà, la giornalista se ne accorse dalla voce, era lui che fingeva di essere il suo addetto stampa. Nell’elenco di donne che quest’uomo fece mise anche me, rivelando che avrei lasciato Mick Jagger per lui. Semplicemente, Trump aveva capito che poteva usare i media per raccontare quello che voleva e distogliere l’attenzione dai suoi affari. Quando commentai dicendo che era pazzo, mi scrisse che mi avrebbe denunciata. Va benissimo, sono qui che aspetto".

Il rapporto con Valeria Bruni Tedeschi e i problemi con l'alcol

Sul rapporto con la sorella Valeria, Carla Bruni ha rivelato: “Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia…mi sono vista come una ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”. La Fagnani, a proposito dell'argomento, interviene dicendo: "C'eravamo ripromesse di rivederci per prendere un bicchiere di vino, però lei mi ha detto 'quando bevo poi non mi ricordo più niente'", La replica di Carla Bruni: "E difatti ho praticmente smesso di bere. Ho problemi di tendenza alla dipendenza a tutto: lo zucchero, la sigaretta, l'alcol. Certo non mi piacciono le droghe, ma certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Appena ho bevuto un sorso del primo bicchiere di vino...ho una specie di diavoletto dentro che comincia a dirmi "sei divertente, sei simpatica, bevi il terzo bicchiere". Poi ti dice "Guarda che devi andare a letto, bevi il quarto se no non dormi, tre fa troppo zucchero, quattro ti blocca il fegato e dormi". Purtroppo l'alcol è fatto per le persone che hanno la moderazione. Io non ho limite, non ho la moderazione, non è nata con me”.

Carla Bruni, la 'gaffe' a Belve e il commento di Alba Parietti

L'ex top model non è mai riuscita a capire il motivo per cui gli italiani la considerano più francese che italiana, nonostante lei sia nata in provincia di Torino. "Eppure io mi sento molto italiana, specie quando sono con i francesi che tutti identificano come la versione triste degli italiani. Sono molto chiusi", ha affermato lady Sarkozy. Poi ha proseguito aggiungendo: "Forse alcune parole o termini non li conosco perché è da tanto tempo che vivo in Francia ma io mi sento italiana". Nel corso dell'intervista la Bruni ha però commesso qualche errore grammaticale, ad esempio, rispondendo a una domanda relativa alle donne, ha esordito dicendo: "Sì, mi avrebbe piaciuto vivere in un gruppo di donne...", mentre Francesca Fagnani ha fatto un sorriso un po' tirato, continuando il discorso come se nulla fosse avvenuto. Non è passato inosservato il commento social di Alba Parietti che accanto alla foto della Fagnani con Carla Bruni ha scritto, riferendosi a quest'ultima: "Grandissima figa, intelligente, piena di charme, classe, senso dell’umorismo… sta stronza (ride). Bellissima intervista". Un complimento a dir poco colorito.