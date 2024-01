Belve di Francesca Fagnani, la nuova stagione: data, indiscrezioni e ospiti

Manca ancora un po' all'inizio della nuova stagione di Belve , il fortunato programma di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2 . Dopo la pausa invernale, è tutto pronto per la partenza delle nuove puntate, che secondo Dagospia, potrebbero già essere trasmesse da martedì 2 aprile .

Belve 2024, Fagnani inviterà Barbara d'Urso?

Chi saranno gli ospiti di Belve 2024? Se lo scorso anno Francesca Fagnani era riuscita a far confessare nel suo salotto televisivo personaggi come Stefano De Martino e l'ex allenatore bianconero Antonio Conte, ma anche l'imprenditrice argentina e moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, grande è l'attesa per conoscere i nuovi ospiti del programma. E sono in tanti a scommettere che tra questi potrà esserci anche Barbara d'Urso, l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e storico volto Mediaset. Stando alle indiscrezioni, la nuova stagione di Belve sarà composta da cinque puntate, che andranno in onda una volta alla settimana da aprile a maggio.