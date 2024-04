Briatore, il tumore e le parole della Gregoraci: "Non è sempre facile"

Elisabetta Gregoraci , ospite della puntata del 2 aprile di Stasera c'è Cattelan , ha rivelato come sta Flavio Briatore dopo la delicata operazione a cui è stato sottoposto a marzo per rimuovere un tumore al cuore . La showgirl è stata sempre vicino all'ex marito, condividendo anche alcuni scatti dall'ospedale.

Flavio Briatore, come sta: le parole di Elisabetta Gregoraci da Cattelan

Alla domanda di Alessandro Cattelan su come stava Flavio Briatore, Elisabetta ha risposto: "Flavio sta meglio, sta bene. Abbiamo dato la notizia dopo. Sono stati dieci giorni un po' faticosi ma l'importante è che sia andato tutto bene. Cerco di rimanere lucida anche se non è sempre facile. In questo caso c'era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia. Questo percorso l'ho già fatto con mia mamma, lei poi si è ammalata tantissimo. Bisogna poi gestire un figlio, che è la cosa più importante. Per non parlare della stampa e di quelle persone che ti seguono".

Ed ancora: "È sempre difficile mantanere un equilibrio, sapere quel che puoi dire e che devi nascondere. In questo caso è andata bene e la prevenzione penso sia molto importante. Io lo dico sempre: fate prevenzione. La vita è questa e bisogna combattere con quello che ci presenta". Un equilibrio che forse le deriva anche dall'aver praticato per molti anni il karate. Elisabetta è infatti cintura nera ed in passato ha anche insegnato ai bambini.