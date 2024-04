Belen, duro attacco di Francesca Cipriani: "In tv per l'aspetto non per talento"

Belve, Francesca Cipriani torna a parlare di Belen Rodriguez

Francesca Fagnani ha chiesto alla Cipriani se oggi riconfermerebbe quanto detto in passato sulla Rodriguez, ovvero che fosse una conduttrice come tante altre "straniere messe in tv non per il talento ma per l'aspetto". L'ex opinionista dei programmi di Barbara d'Urso non ha avuto alcuna esitazione nel confermare: "Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego". Al Chimbretti Night aveva detto: "Non è a un livello tale da stare in televisione". Per poi aggiungere: "Non ha talento. Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare, fanno errori, non sono preparate. Solo per l'aspetto ci sono tante ragazze che vengono messe dall'aeroporto in tv, non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv".