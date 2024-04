Netflix, docufilm su Italia-Inghilterra a Wembley: social italiani scatenati

Netflix, in arrivo The Final: Attack on Wembley

"11 luglio 2021. La finale degli Europei è stata il giorno più importante del calcio inglese da oltre mezzo secolo a questa parte e si è conclusa in un disastro, dentro e fuori dal campo", ha scritto Netflix sui suoi account social per promuovere il documentario che farà rivivere la sofferenza per il trofeo sfuggito ai rigori, nonché il dramma andato in scena nelle strade e nelle piazze di tutta la Gran Bretagna. Il coro “It’s coming home” urlato a squarciagola, per ricordare al mondo intero che la coppa sarebbe presto tornato a casa, si è poi trasformato nella variante italiana “It’s coming Rome“, questo sì urlato da Bonucci in campo ma a vittoria conseguita. La quasi sessantennale assenza da una finale degli Europei ha generato un'eccitazione eccezionale: "Tutto è sfuggito di mano. C’erano migliaia di tifosi senza biglietto, sembrava che fosse esplosa una bomba”, viene detto nell'anteprima.

La reazione dei social italiani

I commenti che si leggono sotto al post promozionale di Netflix sono stati lapidari: “Perché dobbiamo rivivere questa cosa”, ha scritto un utente. “Da fan dell’Inghilterra, non ho mai pianto così tanto da quando ho finito di guardare The Notebook. Non so quale faccia più male, sono devastato“, ha scritto un altro. Le reazioni italiane non sono certo mancate, tra piatti di pastasciutta, gif con la parata azzurra e messaggi di goduria.