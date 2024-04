Zendaya a Che tempo che fa su Sinner, Tom Holland e Challengers: "Bellissimo, però..."

Zendaya, il tennis e Sinner: le confessioni in tv

"Prima di questo film non mi sono mai occupata di tennis, ora ne sono ossessionata. Non sono brava, ma nel film abbiamo avuto un ottimo regista che mi ha fatto sembrare molto in gamba", ha rivelato l'attrice. Così, Fabio Fazio ne ha approfittato per chiederle un commento riguardo "l'errore arbitrale" che ha penalizzato nei giorni scorsi Jannik Sinner durante la semifinale a Montecarlo. Sebbene fosse stata presente all'incontro, Zendaya ha ammesso di non aver notato quel particolare momento, quindi ha aggiunto: "È stato bellissimo vedere di persona Sinner, però sono così incapace con il tennis che mi sembrano tutti capaci, non riesco a dare un giudizio". Prima che l'attrice andasse via, Fabio Fazio le ha donato delle gardenie. Zendaya ha fatto sapere che è il suo fiore preferito e Fazio di rimando: "Spider-Man ti regala le gardenie?". La replica di lei: "Spero che mi stia guardando".