"Crampi per i nervi": Sinner scippato della finale dall'arbitro, il duro sfogo

Inizia rassicurando sulla sua condizione fisica Jannik Sinner, in conferenza stampa subito dopo la sconfitta in semifinale a Montecarlo contro Tsitsipas: "I problemi accusati nel terzo set contro Tsitsipas? Non sono niente di grave, semplici crampi. Ora ho bisogno di tempo per recuperare dalla stanchezza e giocare a Madrid, che sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi". I tifosi italiani tirano un sospiro di sollievo, con il nuovo numero 2 del mondo che spiega però il motivo di questi problemi, psicologici oltre che fisici.