Alena Seredova e i figli di Buffon in tv: lacrime su divorzio e Alessandro Nasi

Alena Seredova è stata ospite insieme al figlio David Lee (avuto da Gigi Buffon nel 2009) dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda domenica 5 maggio. Anche il secondogenito della showgirl ha una grande passione per il calcio, seguendo così le orme del padre Gigi Buffon e del fratello maggiore Louis Thomas , che attualmente gioca nelle giovanili del Pisa. Al momento David Lee è fermo a causa di una operazione proprio ai piedi, ma il suo sogno è quello di affermarsi come attaccante. Nel corso dell'intervista si è parlato anche del momento più difficile vissuto dalla famiglia. In collegamento il primogenito ha infatti accennato al periodo della separazione dei suoi genitori , nonché il successivo ingresso in famiglia di Alessandro Nasi, diventato successivamente marito di Alena Seredova.

Alena Seredova in lacrime a Verissimo: le toccanti parole del figlio

"L'unico momento pesante è stato dopo la separazione da papà ma lei non ci ha mai fatto mancare nulla. Ha dimostrato tanta forza. Ci ha messo sempre davanti a tutto e tutti", ha raccontato il figlio di Buffon. Poi ha aggiunto: "Quando ho saputo di Alessandro ero molto felice, per me e mio fratello è molto importante. Alessandro è simpatico, ci dà consigli sulla vita, su come comportarci con la mamma quando è arrabbiata. È una persona fondamentale nella nostra vita". Parole che hanno colpito dritto al cuore della Seredova, che non ha potuto trattenere le lacrime. Dopo aver parlato del rapporto tra David Lee e Vivienne Charlotte (la bambina che Alena ha avuto dal marito Alessandro Nasi nel 2020), l'ex lady Buffon, che ha sempre messo i figli al primo posto nella vita, ha ammesso: "È proprio vero, la ruota gira, anche se adesso che è tutto stupendo e perfetto ho paura possa accadere qualcosa. Ma spero di no". Non è un mistero che la separazione dall'ex portiere della Juventus è stata per la Seredova un grande dolore. Da anni Gigi è in coppia con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D'Amico.