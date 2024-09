Miss Italia 2024, chi è Ofelia Passaponti: la pallavolo e il fidanzato cestista

L'ottantacinquesima edizione di Miss Italia si è conclusa con l'incoronazione di Ofelia Passaponti , originaria di Siena, mentre Elisa Armosini, proveniente da Iglesias, si è classificata al secondo posto e Mariama Diop, Miss Framesi Lombardia, ha conquistato il terzo posto. L'evento, presieduto da Martina Colombari , è iniziato con 220 concorrenti, riducendosi a 40 e poi a 15 per la finale. "È un onore aver vinto, non me l'aspettavo. Spero di portare questa fascia con onore. Dedico la vittoria alla mia famiglia", sono state le prime parole della nuova reginetta che si è aggiudica l'ambito premio di bellezza, organizzato da Patrizia Merigliani.

Miss Italia 2024: chi è Ofelia Passaponti

Ofelia Passaponti, oltre ad aver vinto il titolo di Miss Italia 2024, è una studentessa impegnata nella sua laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Già laureata in Scienze della Comunicazione, lavora come hostess e pratica pallavolo. È fidanzata con Federico Casoni, cestista del Ravenna, e ha vinto anche la fascia di Miss Sorriso durante il concorso. Tra le sue passioni, oltre allo sport, anche la moda. Il suo profilo Instagram con al momento quasi 9000 follower. "Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia e al mio fidanzato che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni. Un grazie infinito alla patron, Patrizia Mirigliani, che quest’anno ha introdotto la novità dell’Academy che ci ha permesso di crescere e di arricchirci. Abbiamo vissuto momenti unici e indimenticabili”, ha detto la neo Miss Italia subito dopo la sua elezione. Il padre, Alessandro Passaponti, è un ex giocatore di pallavolo, mentre la madre, Paola Piomboni, è una docente universitaria.