Pechino Express 2025: i concorrenti, percorso, data e dove vederlo

Fervono i preparativi per l'edizione 2025 di Pechino Express che prenderà il via dalle Filippine e proseguirà prima per il nord della Thailandia , poi per il Nepal , dove i concorrenti si troveranno al cospetto dell’Himalaya, “il tetto del mondo”. Anche quest’anno, il format rimane fedele all’idea di un’avventura ricca di natura, cultura, e prove fisiche e mentali, che porteranno le coppie non solo a scoprire nuovi mondi, ma anche a mettersi a confronto con nuove realtà. al timone del programma si è confermato ancora una volta Costantino della Gherardesca , affiancato da Fru .

Pechino Express: le coppie e dove vederlo

Chi sono i nuovi concorrenti di Pechino Express 2025? Le coppie che si metteranno in gioco sono: la coppia di ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo; il comico Gianluca Fubelli (Scintilla) e la cantante Federica Camba; Jey e Checco Lillo; la modella Ivana Mrázová e l'ex gieffina Giaele De Donà; l'ex ginnasta Jury Chechi e l'ex canoista Antonio Rossi; l'attore Giulio Berruti e il modello Nicolò Maltese; l'attrice Nathalie Guetta e Vito Bucci; la cantautrice Dolcenera e Gigi Campanile; l'ex maestra di Ballando con le Stelle Samanta Togni e la madre Debora Togni. Pechino Express 2025 è prodotto da Banijay Italia per Sky, disponibile in streaming su NOW, mentre le puntate saranno successivamente trasmesse in chiaro su TV8. Le riprese della nuova edizione stanno per iniziare e vedremo le avventure delle coppie zaini in spalla solo nel 2025. Come ogni anno, il premio finale sarà devoluto a una ONG attiva nei Paesi attraversati, consolidando l’impegno dello show nel dare un contributo concreto alle comunità locali.