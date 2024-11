Andrea Carnevale, il drammatico racconto in tv: "L'ha uccisa con un'accetta"

Andrea Carnevale, il drammatico racconto in tv

Il doloroso racconto è poi proseguito: "Ho sentito le grida, mia madre l’ho vista già morta stesa nel fiume mentre mia sorella scappava e mi diceva di fare lo stesso". Carnevale ha raccontato di aver udito le urla e di aver visto la mamma già priva di vita, mentre sua sorella fuggiva invitandolo a fare lo stesso. Spiegando le cause che hanno portato a questo drammatico gesto, l'ex marito di Paola Perego ha rivelato: “Sono molto orgoglioso di parlare di questa storia in tv, perché dopo 50 anni penso sia l’ora di raccontarla e di far capire agli uomini che oggi ammazzano le loro mogli che è ora di smetterla. Io è dall’età di 14 anni che non chiamo più mamma perché mio padre me l’ha portata via. Era malato di gelosia ed è quello che accade oggi. Un marito che ammazza la moglie lo fa proprio per gelosia, ma la donna non è dell’uomo”. Poi ha aggiunto: "Basta con questa possessività, con questa malattia. Oggi mi chiedo se allora si sarebbe potuto fare qualcosa"...