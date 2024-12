Taylor Mega fa la Belva con la Fagnani: "Ce l'ho bella, te la faccio vedere"

A Francesca Fagnani ha poi raccontato di come ha affrontato l'astinenza da sostanze illecite: "Un giorno a scuola sono stata malissimo. Avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso e poi mi è venuto attacco di panico. Ero andata in bagno e continuavo ad avere in testa una canzone dei Subsonica, non li riesco ad ascoltare". Grazie al suo lavoro in discoteca riusciva a recuperare le dosi: "Anche adesso quando sto male e mi succede qualcosa di brutto so che ci sarebbe qualcosa che mi potrebbe togliere questa sensazione, ma avendo allontanato quelle persone non saprei come recuperare la droga. Non lo farei neanche".

Fedez, Tony Effe e Chiara Ferragni: la verità di Taylor Mega

Sulla partecipazione al video di Fedez contro Tony Effe, la Mega ha affermato: "L'ho fatto per togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Tony aveva fatto una canzone contro di me in cui mi dava della poco di buono. Poi quando gli ho chiesto un favore non c'è stato per me". Poi ha assicurato di non aver partecipato al dissing perché è gelosa di Chiara Ferragni: "Ho avuto un flirt con Fedez ma non son una sfasciafamiglie. Erano ancora sposati ma ognuno faceva i cavoli propri". L'influencer ha poi rivelato in che rapporti è oggi con Tony Effe: "Sono contenta che sia fidanzato con Giulia De Lellis, finalmente ha trovato una persona alla sua portata". Sui partner sessuali occasionali, Mega ha rivelato: "Non ce la fanno con me le prime volte, metto un po' paura. Il sesso è un po' sopravvalutato, meglio leggere un bel libro". Alla domanda: "Qual è la sua trasgressione?", Taylor ha replicato: "A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica", ha rivelato la Mega. Che a quel punto ha fatto delle avances dirette alla conduttrice: "Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami…"...