Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati: quando il divorzio?

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente giunto al termine . Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione tra l'influencer e il rapper, confermando le condizioni concordate dalla coppia . Secondo l'accordo, i figli Leone e Vittoria trascorreranno periodi alternati con entrambi i genitori, garantendo una presenza equilibrata nella loro vita. Il cantante si farà carico delle spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini, mentre Chiara Ferragni non riceverà un assegno di mantenimento per i bambini , potendo provvedere autonomamente al loro sostentamento.

Chiara Ferragni e Fedez: quando il divorzio

Per quanto riguarda l'esposizione dei figli sui social media, è stato stabilito che entrambi i genitori dovranno concordare e autorizzare reciprocamente la pubblicazione di foto o video che li riguardano. La sentenza di separazione è stata pronunciata il 12 dicembre, e si prevede che entro sei mesi sarà formalizzato anche il divorzio, come richiesto congiuntamente dall'imprenditrice digitale ed il rapper, che è stato selezionato tra i Big del Festival di Sanremo 2025. Sul fronte personale, entrambi sembrano aver voltato pagina. Chiara Ferragni è legata attualmente a Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore e figlio della nota famiglia Pirelli, con cui sembra avere una relazione stabile al punto da averlo già presentato ai figli. Anche Fedez nei mesi scorsi è stato paparazzato in dolce compagnia, amori fugaci però che non sembrano abbiano retto al tempo.