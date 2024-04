Fedez, rinascita dopo la Ferragni: l'ultima provocazione, nudo sui social

Fedez, l'ultima provocazione social

Tra le ultime Instagram stories, ce ne è una in particolare con cui Fedez ha voluto provocare. Il rapper è stato fotografato di spalle mentre posa nudo di fronte al balcone con barriera trasparente. A commento dello scatto le parole di Fedez: "Buongiorno stelline", coprendo con un emoticon il suo lato b. Pochi istanti dopo un altro scatto, sempre dallo stesso balcone e stessa posa. In questo casto Federico ha si è mostrato vestito con indossao un paio di boxer: "Scusate, volevo mettere questa foto", ha scritto a commento ironizzando. Successivamente ha pubblicato altre stories che lo ritraggono in palestra, mettendosi a confronto con imbrobabili sosia. Mostrando i muscoli, Fedez ha commentato gli scatti: "Si dice che tutti abbiamo almeno un sosia nel mondo. Credo di aver trovato la mia versione femminile, soprattutto il bicipite".

Fedez ed il rapporto con Chiara Ferragni

Fedez sta vivendo i suoi primi mesi da single all'insegna dei viaggi, del divertimento, del relax e dell'ironia. Nel corso dell'intervista rilasciata a Belve, il rapper ha parlato anche del suo legame con Chiara Ferragni: "Parlo ancora di lei come di mia moglie perché legalmente lo è ancora, non c’è alcun altro motivo", per poi aggiungere: "Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli".

"Fedez libero": le parole di Francesca Fagnani dopo l'intervista a Belve

Nel corso di una recente intervista Francesca Fagnani, che con la sua intervista a Fedez a Belve ha sancito un nuovo record di ascolti, ha detto sul rapper: "Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del sé stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante".