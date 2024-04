Fedez a Belve: le lacrime, l'addio a Chiara Ferragni, i tradimenti....

Fedez è stato tra i protagonisti della seconda puntata di Belve , il fortunato programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, andata in onda martedì 9 aprile. A pochi minuti dall'inizio della trasmissione è arrivata un'altra brutta notizia per Chiara Ferragni , poiché è stata aperta una nuova istruttoria nei confronti della influencer e dell'azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di Pasqua con una "ipotesi similare a quella del caso del pandoro Balocco" .

Fedez a Belve, le parole del rapper sull'addio a Chiara Ferragni

Dopo aver svelato delle sue passate dipendenze e del tentativo di suicidio a 18 anni, Fedez ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla crisi coniugale e alla rottura della relazione con la moglie Chiara Ferragni. L'artista ha deciso di aprirsi e replicare alle domande incalzanti di Francesca Fagnani. “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”, ha ammesso il rapper parlando dello scandalo che ha travolto l'imprenditrice digitale. Poi ha sottolineato come si sia trovato disarmato di fronte all'impossibilità di difendere la moglie: "Lei mi è stata vicina e io non l'ho fatto? Se è una gara a chi è più generoso, dico che mia moglie è stata più generosa di me. Ma va detto che io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa. Perché mettere sullo stesso piano due cose che non centrano niente tra loro? Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo".

Il caso Balocco e la separazione dei Ferragnez

Il rapper ha poi proseguito: "Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando faccio beneficenza io perdo soldi. Con LoveMi ho perso 1milione e 200mila euro. Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara. Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difenderti. Devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo diversi, io mi sarei difeso da subito. Ma non potevo difenderla. Queso ha contribuito a creare un clima non proprio disteso ma non è finita per questo".

Le accuse al manager di Chiara Ferragni

Nel tentativo di difendere la moglie, Fedez ha poi puntato il dito contro il general manager delle aziende dell'imprenditrice digitale, Fabio Maria Damato, pur non proferendo mai il suo nome: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".

Fedez in lacrime a Belve

Sul finire dell'intervista il cantante si è commosso parlando della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. "Molti pensavano che sarei venuto qui a buttare mer*a su mia moglie”. Ed ancora: “Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”. Poi ha voluto smentire una volta e per tutte le voci su presunti tradimenti: "Finché ero sposato, ero gay, stavo con Luis, era tutta una copertura, mia moglie sapeva che ero gay. Mi mollo e di punto in bianco mi piace la fi*a. Non sono gay, non ho mai avuto esperienze omosessuali, nemmeno un’attrazione. Ma una cosa mi spiace di questa questione. Adesso parte il toto-nomi. Con chi è stato Federico? Mi stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana tratta questo argomento. Adesso si vocifera che io sia stato con una ragazza molto esposta al pubblico. Mi stupisce la leggerezza con con cui se ne parla".

La rivelazione di Fedez su Chiara Ferragni

Fedez non nasconde l’amarezza legata all’entourage che circonda quella che è ormai la sua ex compagna: “Ho tentato di farle aprire gli occhi su tante persone che le stavano di fianco, a volte ci sono riuscito, a volte meno”. Parlando invece del momento in cui si è innamorato della moglie, ha rivelato: "All’inizio il sesso ci ha legato molto. Quando trovi una connessione livello sessuale è tanta roba. Quel tipo di connessione che avevamo raramente l’ho sperimentata”. Quando Fagnani gli ha domandato per quale motivo si riferisse a Chiara parlandone come di sua moglie e utilizzando il presente, Federico ha fatto spiegato: “Solo perché legalmente è ancora mia moglie. Non ci sono altri motivi”.

I motivi della separazione

Senza addrentrarsi nei particolari, Fedez ha accennato anche delle cause che hanno portato alla fine del matrimonio. La scelta di lasciarsi sarebbe arrivata al termine di tre anni particolarmente difficili: “Per quanto tutti sono portati a vedere solo la copertina di questa relazione, dall’interno io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili. Anche per la mia malattia (piange, ndr)…sono stati tre anni molto difficili. Purtroppo non abbiamo retto”.