"Chiara Ferragni nascondeva una certa falsità": il declino dopo il caso pandoro

La popolarità di Chiara Ferragni continua a decrescere, specialmente tra gli adolescenti, almeno come figura di donna di successo a cui ispirarsi. Dopo lo scandalo del pandoro gate e la crisi coniugale con Fedez, l'imprenditrice digitale, che ha fondato il suo impero a partire da un blog di outfit, non trova pace ed i suoi consensi vacillano sempre più.

Chiara Ferragni, popolarità in declino: il sondaggio

Secondo un sondaggio esplorativo realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile creato dall’Università di Milano-Bicocca: "Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani. Un riconoscimento che è venuto a cadere dopo il 'caso pandoro', impoverendo significativamente l’universo aspirazionale femminile, che è uno dei fattori che influenzano l’attitudine imprenditoriale tra le giovani donne". Tra le critiche emerse dal focus nei confronti dell'imprenditrice: "Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita", "Non è per me la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani", "Penso che la troppa popolarità nascondeva una certa falsità".

Il silenzio social di Chiara Ferragni

A far preoccupare invece i fan dell'influencer è anche l'inaspettato silenzio social, che ormai dura da giorni. Dopo aver passato le festività pasquali insieme ai figli a Dubai, Chiara non ha più condiviso né post né stories su Instagram. Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere insieme a Fedez a Miami, ma tale ipotesi è stato presto smentita.