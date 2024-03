"La Chiara che vorrei", Ferragni a Dubai e quel vecchio tatuaggio...

Chiara Ferragni e il tatuaggio con quella frase

Tra le ultime storie pubblicate da Chiara su Instagram c'è anche quella riguardante il suo tatuaggio alla mano, fatto nel 2019, che recita: "La Chiara che vorrei". L'influencer ha voluto mettere in risalto questo vecchio tattoo che per lei ha un significato profondo. "Si traduce in "La Chiara che vorrei essere" ed è la mia versione migliore, la persona che intendo essere giorno dopo giorno", aveva spiegato in precedenza. Per poi aggiungere: "Questa persona, precisa, non è perfetta, ma è la mia idea personale di chi mi piacerebbe essere. Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: "Cosa mi piacerebbe che facesse quella Chiara?" E provo a comportarmi allo stesso mod" - aveva detto qualche giorno dopo.

Com'è noto la Ferragni è amante dei tattoo, sempre molto discreti e mai eccessivi. Tra le frasi che si è già fatta tatuare sul corpo c'è "Luce", ma anche "Ode alla vita", "You are hotter than the flames in hell", ossia "Sei più caldo delle fiamme dell’inferno", "Baby girl", "KissKillKiss" che rappresenta la sua passione per il gioco degli opposti e dei contrari e del positivo e negativo. Ad aggiungersi anche "Muse" e "Life is made of small moments like this", cioè "La vita è fatta di piccoli momenti come questo". Tra gli altri famosi tatuaggi di Chiara anche un Mickey Mouse che si fa un selfie, quello realizzato nella parte interna del braccio, ispirato alla favola del Piccolo Principe, un triangolo a tre dimensioni (che rappresenta lei e le sue due amate sorelle), un planetario, piccolo occhio con la pupilla azzurra, una piccola bocca rossa, ed il muso del suo amato bulldog francese Matilda. Tra gli ultimi fatti, il raviolo sorridente, che simboleggia il suo legame d'amore con Fedez. E proprio lo scatto in cui si vede il tatoo con Fedez e quello con la frase "La Chiara che vorrei" ha fatto pensare molto i suoi fan. È un'espressione di auto-riflessione o un gesto per l'ormai ex marito?