Chiara Ferragni, mossa disperata per rilanciarsi. Ma è già polemica

Chiara Ferragni sbarca su Telgram: la nuova strategia

Dopo essere stata travolta dallo scandalo del caso pandoro gate, la Ferragni è più che mai intenta a portare avanti l'operazione recupero credibilità, dalla quale dipende anche il suo futuro professionale. L'imprenditrice ha tentato diverse strade per tornare ad essere apprezzata. Nelle scorse ore la cremonese ha tentato una nuova mossa, ovvero quella di aprire un canale su Telegram, un social ben diverso a quello a cui è abituata. Giovedì scorso Chiara aveva aperto n sondaggio su Instagram, chiedendo ai suoi followers cosa pensassero riguardo ad un suo ingresso su Telegram, in poche ore è passata dalle parole ai fatti. L'apertura del canale Chiara's most loyal risale a venerdì 15 marzo ed in poche ore già si contavano più di 40mila iscritti. Ed è già polemica, infatti sul social ci sono solo commenti positivi, le critiche si autocancellano.