Chiara Ferragni, pensati (in caduta) libera: crollano follower e popolarità

Nuovi problemi per Chiara Ferragni . Dopo lo scandalo pandoro gate e le voci sulla presunta separazione con Fedez (che ormai si è trasferito in una nuova casa a Milano ), l'imprenditrice digitale ha ridotto la sua presenza sui social, così come la frequenza di condivisioni dei suoi post settimanali.

Chiara Ferragni, il crollo di popolarità e follower sui social

L'agenzia Arcadia ha condotto un'analisi dettagliata dei follower, dell'engagement e delle reazioni sui profili Instagram e TikTok di Chiara Ferragni. Dai risultati dell'indagine si è scoperto che il calo di interesse nell'account, misurato con la diminuzione delle interazioni, rischia di avere un impatto disastroso sull'impero mediatico costruito negli anni dall'influencer. Pare che l'attuale strategia social di Chiara Ferragni potrebbe portare ad una compromissione sia dei suoi interessi economici, così come della sua reputation nel lungo periodo. Sebbene l'emorragia di follower su Instagram sia stata finora piuttosto contenuta (515 mila su un totale di 29 milioni), tale diminuizione ha già fatto evidenziare delle conseguenze. Stando alle parole di Domenico Giordano, direttore dell'agenzia Arcadia, a Adnkronos, sui social la percezione del pubblico è tutto. Chi ha defollowato la Ferragni lo avrebbe quindi potuto fare come una reazione punitiva nei confronti di "chi ha tradito, per interesse personale, quei valori morali che il fandom considera come un vincolo sacro"...