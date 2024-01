Chiara Ferragni sponsorizza un hotel, la proprietaria: "Successo un finimondo"

Per Chiara Ferragni pare non esserci più pace. Dopo lo scandalo del pandoro Balocco (e l'accusa di truffa), a cui è seguito un breve periodo di silenzio, l'influencer è tornata a fare delle sponsorizzazioni sui social, ma pare che le cose non siano andate bene. La sua reputation in rete sembra infatti essersi davvero incrinata.