Paola Di Benedetto e Fedez, tutta la verità. E intanto Chiara Ferragni...

Prosegue la vacanza di Chiara Ferragni a Dubai . L'imprenditrice digitale si è concessa qualche giorno di relax lontana dal gossip e dallo scandalo del pandoro gate, così come dalla crisi coniugale con Fedez . Come sempre l'influencer ha documentato sui social il suo viaggio, ma un dettaglio non è passato inosservato.

Chiara Ferragni, la fede e la smentita di Paola Di Benedetto su Fedez

In uno degli ultimi post pubblicati da Chiara su Instagram si nota che la Ferragni ha tolto la fede nuziale. Al suo posto un appariscente anello raffigurante una pantera, simbolo di una nota azienda di alta gioielleria francese. Quella indossata dall'influencer è un modello in oro bianco, decorato con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante di 1,82 carati, per un valore di circa 80mila euro. Nel mentre in Italia è giunta la smentita di Paola Di Benedetto riguardante il presunto flirt con Fedez (che avrebbe portato alla rottura tra il rapper e la Ferragni).

A darne notizia il settimanale Chi, dove sull'ultimo numero in edicola si legge: "È circolata la voce che Fedez abbia preso una sbandata per Paola Di Benedetto, e sarebbe per questo che le donne di casa Ferragni avrebbero smesso di seguirla sui social. Abbiamo contattato Paola e persone a lei vicine ci hanno detto che la notizia del flirt è falsa e stanno valutando le vie legali". La conduttrice radiofonica ha concluso da qualche mese la storia d'amore con il calciatore del Torino Raoul Bellanova. Grande attesa per l'intervista di Fedez a Belve, dove in tanti si aspettano qualche commento circa la crisi coniugale con Chiara, anche se i rumors riferiscono di una presunta diffida ricevuta dal rapper dalla moglie, che gli impedirebbe quindi di parlare di lei e del loro matrimonio in pubblico.