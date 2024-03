Chiara Ferragni in partenza, Fedez con Jessica Michel e le scintille alla festa della figlia

Non c'è pace per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati nuovamente insieme, come già accaduto qualche giorno fa per il primogenito Leone, per il compleanno di Vittoria. Una festa in parte docomentata via social dall'influencer e dal rapper, dove ancora una volta il volto dei bambini non è stato pubblicato causa diffide, segno di una situazione delicata, sfociata in una crisi da cui la coppia non sembra riprendersi.

Chiara Ferragni e Fedez, tensioni al compleanno di Vittoria Stando alle ultime indiscrezioni, dopo un litigio con Chiara, Fedez si sarebbe allontanato con la madre mentre quest'ultima gli diceva: "Federico basta". Al party pare che i due si siano mostrati molto distanti e distaccati. Anche in occasione del compleanno di Leone, ci sarebbero state scintille tra i Ferragnez. Ad alimentare il gossip anche un video, dove si vede uscire Chiara dalla location della festa con i due bambini, subito dopo Fedez seguito da sua madre. A far discutere i fan è stato in quell'occasione l'atteggiamento dell'influencer, che aveva portato via i figli senza far salutare loro il padre. Al contrario di Chiara, il rapper si è soffermato con i fotografi presenti, commentando con tono ironico la scena appena immortalata dai presenti: "Questa qua è bella, questa qua è importante"... Fedez, la torta con Elsa-Lino Banfi Per celebrare il compleanno della figlia Vittoria, Fedez ha fatto fare una torta davvero eccezionale in tema Elsa di Frozen ma con una divertente peculiarità. Al posto dell'iconica immagine della principessa del film-cartoon targato Walt Disney (tanto amata dalla picocla Vittoria), c'era invece l'immagine di Lino Banfi. Perché questa rivisitazione? Tempo fa Fedez scherzando con la figlia Vittoria, l’aveva “minacciata” di sostituire i suoi giocattoli di Elsa con dei poster di Lino Banfi. La reazione della piccola fu esilarante, mostrandosi contrariata davanti alla punizione pensata dal padre. A sostenere la piccola, a sorpresa, è stato proprio l'attore comico, pubblicando una Instagram story con la quale si è rivolto proprio alla più piccola di casa Ferragnez: "Ciao Vittoria, hai ragione tu. I poster di Elsa li mettiamo in camera tua. Quelli di Lino Banfi in camera di tuo padre".

Fedez al Mugello con Jessica Michel Prima di andare al compleanno della figlia Vittoria, Fedez si è recato in elicottero sul circuito automobilistico del Mugello per sponsorizzare la sua bevanda BOEM. Il rapper ha condiviso alcune stories su Instagram dove lo si vede insieme alla attice e modella americana Jessica Michel, uno scatto che ha alimentato il gossip. Un chiacchiericcio che si è spento sul nascere poiché la modella è la futura sposa di Leonardo Maria Del Vecchio (anche lui presente a Mugello), figlio del patron di Luxottica. Chiara Ferragni, messaggio social e foto prima della partenza All'indomani della festa per la piccola Vittoria, Chiara Ferragni ha condiviso con i fan un misterioso messaggio arrivato insieme a dei fiori e un peluche: "Buona Domenica Chiara, inspira ed espira sempre, la Vita ti ha dato tanto e tantissimo ancora avrà da darti, abbi fede e fiducia in primis di te stessa. Apprezzando le piccole gioie quotidiane ritroverai serenità e tranquillità interiore. A presto." A seguire un "Grazie" con un cuoricino. Le successive stories dell'imprenditrice sono state: un selfie nella cabina armadio disordinata con la scritta: "Packing for Dubai like" e altri due scatti "sexy".

