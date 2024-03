Chiara Ferragni shock sulla separazione con Fedez: "Purtroppo non è una scelta mia"

Ferragnez, le parole di Chiara Ferragni sul ritorno con Fedez

"Sei stupenda, ma Fede... il tuo valore aggiunto", ha scritto una fan, parole a cui la Ferragni ha replicato: "Purtroppo non è una scelta mia". Un'altra fan ha chiosato: "Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima", e, anche in questo caso, l'influencer è stata schietta, rispondendo: "Idem". Dalle risposte date da Chiara, pare quindi che l'imprenditrice digitale sia disposta a ricucire lo strappo con il marito e far rientrare quindi la crisi coniugale creatasi subito dopo lo scandalo del pandoro gate che l'ha travolta. Da settimane ormai il rapper si è trasferito in un nuovo appartamento in zona Navigli a Milano, lasciando così la lussuosa dimora a CityLife in cui si era appena trasferito con Chiara e i figli Leone e Vittoria. Un periodo non facile anche per il cantante, che nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura del podcast Muschio Selvaggio, in seguito ad una querelle giudiziaria con l'ex collega ed ex amico Luis Sal.